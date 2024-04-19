Жители Сочи получат карты сочинца

Сочи, жемчужина Черного моря, всегда радует своих жителей и гостей широким спектром развлечений, красивейших пляжей и живописных гор. Но теперь жизнь сочинцев станет еще комфортнее и удобнее благодаря внедрению инновационной карты Сочинца.
«Карта позволит владельцам, помимо банковских услуг, пользоваться социальными услугами, программами лояльности торгово-сервисных предприятий и учреждений культуры, досуга и спорта, услугами общественного городского транспорта и медициной, получать адресную социальную помощь и социальные услуги с использованием электронного социального сертификата»
– первый заммэра Сочи Светлана Калинина.
Что такое карта сочинца?
Карта Сочинца – это уникальное решение, которое предоставляет жителям курорта персональный доступ к городской инфраструктуре. Благодаря этой карте каждый житель сможет пользоваться широким спектром услуг, предоставляемых городом.
Преимущества карты сочинца
Карта Сочинца объединяет в себе не только доступ к городским услугам, но и предоставляет возможность пользоваться различными сервисами, которые так востребованы у местных жителей. Теперь все необходимые функции будут доступны в одном удобном инструменте.