Туристы из Саудовской Аравии и Бахрейна выбирают Сочи

В Сочи проходит ознакомительный тур для ближневосточных блогеров и тревел-журналистов. Туристы прибыли в Сочи из Саудовской Аравии и Бахрейна и впечатлились снегом, горами и альпаками.

Путешественники и журналисты из Саудовской Аравии и Бахрейна сейчас находятся в Сочи в рамках ознакомительного тура с новым для арабских стран направлением.

"Иностранцы уже успели влюбиться в Альпак и русский снег, вдохновиться величием сочинских гор и отдохнуть на курорте" Роза Хутор". Впереди их ждет посещение этнопарка "Моя Россия" и полет в Скай-парке"

– Центра стратегических разработок

Организатор тура - Центр развития международного туризма ЦСР. В мае на российский курорт прибудет вторая группы ближневосточных туристов. Ожидается, что после знакомства арабов с Сочи турпоток на курорт вырастет многократно - с 7 тыс человек в прошлом году до десятков тысяч в этом.

Росту турпотока будет способствовать запуск рейса Сочи-Манама, раз в неделю чартеры будут привозить в Сочи туристов из Бахрейна.