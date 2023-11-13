Вестник Кавказа

В Нальчике стартовал скаковой сезон

В Нальчике стартовал скаковой сезон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Несколько миллионов рублей были разыграны на открытии скакового сезона в Нальчике. Для нальчинского ипподрома это юбилейный 85 сезон.

В Нальчике состоялось открытие нового скакового сезона, которое стало ярким и запоминающимся мероприятием не только для любителей лошадиных скачек, но и для всех ценителей спорта и красоты.

«Этот сезон для нас особенный, нальчикскому ипподрому исполняется 85 лет. Сегодня у нас шесть скачек, это приз – открытие скакового сезона и большой вступительный приз – две скачки для лошадей трехлеток и старшего возраста. Общий призовой фонд 2,5 миллиона рублей»

– директор по направлению СКФО и ЮФО АО «Росипподромы» Заур Секреков.

Захватывающие соревнования и щедрые призы

На открытии скакового сезона в Нальчике было разыграно более 2,5 миллионов рублей в качестве призового фонда. Профессиональные жокеи соревновались на искусственной трассе, демонстрируя свои навыки и скорость перед зрителями. Каждая гонка была напряженной и захватывающей, а борьба за главный приз стимулировала участников показать лучший результат.

Отметим, что открытие скакового сезона в Нальчике – это не просто спортивное событие, это настоящий праздник для всех любителей лошадиных скачек и активного отдыха.

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