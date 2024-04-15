Вену и Тбилиси соединит Austrian Airlines

Austrian Airlines запускает авиарейсы из Вены в Тбилиси и обратно. Прямые рейсы из Вены в Тбилиси позволят путешественникам сэкономить время и усилия.

Крупнейший авиаперевозчик Австрии Austrian Airlines радует пассажиров новым направлением – прямыми рейсами из Вены в Тбилиси.

«Сегодня мы приняли первый рейс Austrian Airlines в международном аэропорту Тбилиси. Мы успешно завершили двухлетние переговоры, а это значит, что еще одна европейская авиакомпания будет летать в Вену»

– глава Объединения аэропортов Грузии Ираклия Каркашадзе.

Прямые рейсы из Вены в Тбилиси позволят путешественникам сэкономить время и усилия, избегая необходимости делать пересадки в других городах. Это значительно упростит планирование поездки и сделает ее более комфортной. Вы сможете насладиться полетом без лишних переживаний и ожиданий.

Отметим, что открытие нового направления создает дополнительные возможности для туристов и любителей путешествий.