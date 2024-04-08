Вестник Кавказа

Авиакомпания отменила все рейсы из Томска в Анталью

Авиакомпания отменила все рейсы из Томска в Анталью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик AZUR air отменил полетную программу на летний сезон между Томском и Антальей. Первый в сезоне рейс планировался на 26 апреля.

Чартерная компания AZUR air отменила авиарейсы из Томска в Анталью.

Полеты на данном направлении должны были стартовать с 26 апреля и продлиться весь летний сезон.

"Сейчас аэропорт ведет переговоры как с AZUR air, так и с другими авиакомпаниями о восстановлении полетной программы из Томска в Турцию"

– томский аэропорт

Самолеты между Томском и турецким курортом летали до конца 2022 года, с тех пор перевозчик не осуществляет полетную программу. AZUR air работает в сотрудничестве с туроператором Anex Tour.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1785 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пассажиры в Сочи устроили потасовку с экипажем авиалайнера

Пассажиры в Сочи устроили потасовку с экипажем авиалайнера

Турецкая Southwind отменила рейсы из Калининграда в Анталью

Турецкая Southwind отменила рейсы из Калининграда в Анталью

Самолет из Сочи экстренно сел в Москве из-за запаха гари

Самолет из Сочи экстренно сел в Москве из-за запаха гари

Georgian Airways возвращает в расписание авиарейсы Тбилиси - Тель-Авив

Georgian Airways возвращает в расписание авиарейсы Тбилиси - Тель-Авив

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы