Авиакомпания отменила все рейсы из Томска в Анталью

Перевозчик AZUR air отменил полетную программу на летний сезон между Томском и Антальей. Первый в сезоне рейс планировался на 26 апреля.

Чартерная компания AZUR air отменила авиарейсы из Томска в Анталью.

Полеты на данном направлении должны были стартовать с 26 апреля и продлиться весь летний сезон.

"Сейчас аэропорт ведет переговоры как с AZUR air, так и с другими авиакомпаниями о восстановлении полетной программы из Томска в Турцию"

– томский аэропорт

Самолеты между Томском и турецким курортом летали до конца 2022 года, с тех пор перевозчик не осуществляет полетную программу. AZUR air работает в сотрудничестве с туроператором Anex Tour.