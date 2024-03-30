Вестник Кавказа

Турецкая Southwind отменила рейсы из Калининграда в Анталью

Турецкая Southwind отменила рейсы из Калининграда в Анталью
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турецкий перевозчик Southwind, которому ЕС ранее закрыл небо из-за якобы связей с Россией, отменяет рейсы между Калининградом и Антальей. Полетная программа пока не отменена, ищется решение проблемы.

Рейсов из Калининграда в Анталью не будет - турецкая авиакомпания Southwind Airlines подтвердила отмену рейсов, информирует АТОР.

Международный рейс отменен вследствие решения ЕС о закрытии неба для самолетов турецкого перевозчика.

Туроператоры пока не сообщают об отмене полетной программы, вопрос организации перевозки согласовывается. Southwind в суде планирует оспорить решение о запрете на полеты.

В Европе считают что авиакомпания, созданная в Анталье весной 2022 года, имеет связи с Россией.

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