Евросоюз запретил турецкой авиакомпании полеты через Европу

Европейский союз вынес запрет авиаперевозчику из Антальи совершать рейсы над территорией Европы. Об этом сообщает портал Turizm Güncel.
Власти ЕС утверждают, что компания Southwind Airlines связана с Россией.
Запрет на полеты основан на санкционном документе от 2014 года6 который предполагает ограничения в отношении РФ.
Ранее Ассоциация туристических операторов России опубликовала информацию о том, что группа российских путешественников не может вылететь в Москву из Египта.
По данным АТОР, причиной стал запрет ЕС на полеты Southwind Airlines.
В Ассоциации отметили, что власти Европейского союза отказали авиаперевозчику во взлетах, посадках и полетах на территории европейских стран.
При этом на полеты из Турции в Россию этот запрет не повлияет.
Также сообщалось, что в начале недели финские власти озвучили запрет на полеты в Финляндию для компании Southwind Airlines.