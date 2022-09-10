Евросоюз запретил турецкой авиакомпании полеты через Европу

Турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines получил запрет от Евросоюза на полеты над европейскими странами из-за якобы связей с Россией.

Европейский союз вынес запрет авиаперевозчику из Антальи совершать рейсы над территорией Европы. Об этом сообщает портал Turizm Güncel.

Власти ЕС утверждают, что компания Southwind Airlines связана с Россией.

Запрет на полеты основан на санкционном документе от 2014 года6 который предполагает ограничения в отношении РФ.

Ранее Ассоциация туристических операторов России опубликовала информацию о том, что группа российских путешественников не может вылететь в Москву из Египта.

По данным АТОР, причиной стал запрет ЕС на полеты Southwind Airlines.

В Ассоциации отметили, что власти Европейского союза отказали авиаперевозчику во взлетах, посадках и полетах на территории европейских стран.

При этом на полеты из Турции в Россию этот запрет не повлияет.

Также сообщалось, что в начале недели финские власти озвучили запрет на полеты в Финляндию для компании Southwind Airlines.