Вестник Кавказа

Боррель осудил действия спецназа на акции протеста в Грузии

Боррель осудил действия спецназа на акции протеста в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Подавление мирных собраний силой неприемлемо, в стране, стремящейся в ЕС у граждан должно быть право на мирные акции, заявил Боррель. Накануне в Тбилиси на протестах из-за закона об иноагентах пострадали десятки человек.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал ситуацию на митинге в Тбилиси минувшей ночью.

Акция протеста началась вечером и продлилась до утра 1 мая, в ходе митинга были задержаны свыше 60 человек, десятки пострадали, в том числе лидер «ЕНД» Леван Хабеишвили. Участники акции бросали в спецназ камни и бутылки, сотрудники МВД в ответ применили спецсредства - водометы, перцовый спрей, слезоточивый газ. В списках пострадавших шестеро силовиков, из них трое госпитализированы.

"Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо"

– Боррель

Президент Грузии Саломе Зурабишвили также высказалась о недопустимости действий МВД на акции протеста, по ее словам, мирных участников митинга разгоняли силовыми методами.

Специальная следственная служба Грузии организовала расследование о возможном злоупотреблении служебными полномочиями после ночной акции протеста из-за закона об иноагентах.

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