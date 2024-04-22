Египет готов наращивать долю рубля и юаня в торговле

Египет уделяет большое внимание и намерен наращивать торговлю в рублях и юанях, поскольку растет и туризм, и торговля с Россией и Китаем, также бивалютная корзина важна для страны и в торговле со странами БРИКС.

Египет будет наращивать торговые операции в российских рублях и китайских юанях, поскольку эти валюты приобретают все большее значение для страны, заявил министр финансов арабской республики Мухаммед Мааит.

"Торговый обмен в китайских юанях или российских рублях будет важен для Египта. У нас есть коммерческие и экономические сделки с этими странами, и мы в Египте обсуждаем все эти вопросы в настоящее время со специализированными учреждениями"

- глава Минфина Египта

Египет сейчас ведет курс на диверсификацию валют, используемых в торговле – это обеспечит стране максимальную экономическую прибыль, отметил министр, передает РИА Новости.

Помимо этого, в группе БРИКС есть мультивалютная корзина с уже популярными во всем мире валютами, которые пользуются большим спросом, чем доллар США – к примеру, китайский юань и дирхам ОАЭ, - добавил Мухаммед Мааит.

К тому же для страны, большей частью доходов которой составляет туризм, очень важны те средства, которые поступают от туристов, в частности российских.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что в минувшем 2023 году в Египте отдохнули 1,4 млн россиян, а в нынешнем 2024 году турпоток может оказаться еще выше. Россияне стали вторыми по численности туристами, уступив лидерство лишь визитерам из Германии.