В Египте ждут роста числа туристов из России

В 2023 году в Египте отдохнули 1,4 млн россиян. В этом году турпоток может оказаться еще выше, считает министр финансов страны.

В этом году турпоток россиян в Египет вырастет, такие надежды озвучил глава Минфина страны Мухаммед Мааит.

О возможном росте потока отдыхающих из РФ на курорты Египта министр рассказал на полях конференции МВФ и Всемирного банка.

В прошлом году российский турпоток в Египет составил 1,4 млн человек. Россияне стали вторыми по численности туристами, уступив лидерство визитерам из Германии.

На фоне палестино-израильского конфликта и обострения ситуации между Израилем и Ираном россияне не отказываются от отдыха на Красном море, путевки остаются востребованными.