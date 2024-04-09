Россияне не отказываются от отдыха в Эмиратах, Египте и Иране

Ирано-израильские события не испугали россиян, планирующих отдых в Египте и Эмиратах. Спрос на путевки остается высоким, отказов от поездок не поступает.

Конфликт на Ближнем Востоке и пуск ракет Ираном по Израилю не мешают российским туристам бронировать туры в соседние с неспокойным регионом страны, передает АТОР.

Туристы приобретают туры в ОАЭ и Египет и планируют путешествия.

"Россияне правильно оценили риски, внимательно читают новости, смотрят на карту и не отказываются лететь на отдых в Египет и Эмираты"

– АТОР

По оценкам ведущих туроператоров России, спрос на путевки в Эмираты и Египет не снижается, отказов от поездок также не фиксируется.

Россияне почти не отменяют и запланированные поездки в Иран. В пятницу были единичные отмены, к понедельнику они прекратились, поделились в "Русском экспрессе". Другие туроператоры не столкнулись с аннуляцией туров в Иран за последние дни.