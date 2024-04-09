Иранская атака на Израиль: причины, итоги, выводы

Тегеран и Тель-Авив по-разному оценивают последствия иранской атаки на Израиль 14 апреля. Израиль пока думает над ответом, советуясь с союзниками. Иран утверждает, что совершил возмездие за нападение на свое генконсульство в Дамаске, но устами своего постпреда при ООН подчеркивает, что ИРИ не стремится к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке.

Зампред Комиссии по нацбезопасности и внешней политике парламента Ирана Аббас Моктадаи утверждает:

Действия Ирана соответствуют международным нормам, в том числе Уставу ООН. По сути, это было не нападение, а ответ на жестокость Израиля. Атака Ирана ночью была направлена на восстановление мира и справедливости. Этот шаг стоит рассматривать как ответ тем, кто нарушает международный порядок. Совбез ООН не выполнил свои обязательства. Иран, в свою очередь, имеет право предпринимать все необходимые действия для защиты своих интересов согласно Уставу этой организации.

Ответит ли Израиль?

Израилю, как заявляет ЦАХАЛ, удалось отбиться: 99% иранских ракет и беспилотников перехвачено в воздухе. Кроме того, в рамках контрнаступления ВВС Израиля нанесли серию ракетных ударов по высотам Иклим Аль-Туффах на юге Ливана. Но пока неясно, ударит ли Тель-Авив по территории Ирана. Как сообщает The New York Times, ответ Израиля на удары Ирана будет скоординирован с союзниками.

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Чем обеспокоены союзники Израиля?

Впрочем, союзники Израиля, в первую очередь США, озадачены. Байден дал понять Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана, пишет CNN. США обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку Ирана, не учитывая возможные последствия своих действий, добавляет NBC.

В чем Иран обвиняет Запад?

Преступления Израиля — бездействия западных стран. Тех самых, которые стремятся к расширению НАТО с целью наживы. Иран готов всеми силами защищать свои национальные интересы и не будет идти на уступки

- Аббас Моктадаи.

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Иранский эксперт по международным вопросам Сомайе Мандегар убежден, что именно бездействие мирового сообщества подтолкнуло Тегеран к решительным действиям:

Сразу после ракетного удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске иранские власти потребовали осудить это незаконное действие, но этого не произошло. Поэтому Иран был вынужден реализовать свое неотъемлемое право на самооборону в ответ на агрессию Тель-Авива. Если бы США, Великобритания, Франция и ООН действительно хотели безопасности и стабильности на Ближнем Востоке, то осудили бы нападение на иранское консульство. Вместо этого они предложили Ирану не реагировать на действия Израиля. Ночная атака показала, что терпение Ирана закончилось. Эта операция положила конец прокси-войне между Ираном и Израилем, и теперь мы сможем наблюдать формирование нового порядка на Ближнем Востоке.

Геополитические итоги иранской атаки

Независимо от того, какой процент запущенных Ираном ракет и дронов был сбит, стало ясно, что Иран располагает средствами доставки, способными донести ядерный боеприпас до цели, прикрытой плотной ПВО или ПРО в несколько эшелонов. Поскольку силовым способом, кроме как ядерной войной, предотвратить создание Ираном ядерного боеприпаса нельзя (можно только ускорить), то с Ираном придется договариваться независимо от мнения всех участников процесса.