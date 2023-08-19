Топ-8 иранских ракет, которые ещё могут достичь Израиля

Иран атаковал Израиль, выпустив по его территории сотни дронов-камикадзе, баллистических и крылатых ракет, а, по некоторым данным, и семь гиперзвуковых. Пока доподлинно неизвестно, какое именно оружие использовал Тегеран, но он располагает впечатляющим набором баллистических ракет, которые имеют достаточную дальность действия, чтобы поразить цели в Израиле.

В Израиле утверждают, что перехватили подавляющее большинство ракет и беспилотников. Со своей стороны в Иране заявляют, что операция достигла поставленных целей, но угрожают еще более масштабными ударами, если Израиль предпримет ответные действия. Какие баллистические ракеты есть в иранском арсенале?

"Хейбер-Шекан" рекламируется Ираном как тактическая баллистическая ракета самой большой дальности в мире, способная поражать цели на расстоянии до 1450 километров. Он может нести около 600 килограммов полезной нагрузки.

"Эмад" — баллистическая ракета средней дальности, дальность действия которой составляет 1700 километров, и может нести полезную нагрузку до 750 килограммов.

"Фаттах-2" – эта гиперзвуковая ракета была представлена в ноябре 2023 года. Её дальность полёта составляет 1500 километров, а гиперзвуковые возможности ракеты помогают ее 450-килограммовой боеголовке нейтрализовать системы обороны противника.

"Хадж Касем" – названа в честь покойного генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате удара американского беспилотника в 2020 году. Эта ракета имеет дальность действия 1400 километров и может нести 500-килограммовую боеголовку, не говоря уже о том, что она предположительно способна уклоняться от удара. радарное обнаружение.

"Сейджиль" – эта иранская баллистическая ракета имеет дальность около 4000 километров и может доставить полезную нагрузку около 700 килограммов.

"Шахаб-3" — эта "старая надежная" ракета с дальностью действия до 1300 километров была принята на вооружение Ирана еще в 2003 году. Она может нести до 1200 килограммов полезной нагрузки.

"Гадр" – эта баллистическая ракета средней дальности может нести полезную нагрузку массой 800 килограммов и имеет дальность действия почти до 2000 километров.

"Паве" — крылатая ракета с дальностью полета 1650 километров. Одной из отличительных особенностей этой ракеты является возможность связи с другими ракетами своего типа при групповом пуске, а также возможность изменять траекторию полета при подлете к цели. Масса полезной нагрузки неизвестна.