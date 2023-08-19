Иранские ракеты: история, характеристики, потенциал

© Фото: иранское информационное агентство ИРНА

На продолжающемся в подмосковной Кубинке форуме "Армия-2023" Иран представил новинку своего ВПК: баллистическую ракету Ababil OP. Сегодня расскажем о ракетном потенциале Исламской Республики Иран, основных семействах ракет и поговорим об истории их создания.

Ракетная программа Ирана на фундаменте ирано-северокорейского и ирано-китайского сотрудничества развивается быстрыми темпами уже более трех десятилетий. Импульсом к ускорению ракетных разработок послужила ирано-иракская война 1980-1988 годов. Именно тогда Тегеран закупил в Ливии, КНДР и Сирии несколько десятков ракет "Скад-В" и "Скад-С" советской разработки, которые после доработок получили в ИРИ наименования "Шахаб-1" и "Шахаб-2" - соответственно. Это были ракеты малой дальности полета – до 1000 км. В соответствии с международной классификацией по радиусу действия боевые ракеты подразделяются на ракеты малой дальности (тактические – менее 300 км, оперативно-тактические 300 – 1000 км), средней (от 1000 до 5500 км) и большой дальности, стратегические - свыше 5500 км – то есть межконтинентальные ракеты.

Основные семейства

На основе семейства "Шахаб" с помощью северокорейских технологий удалось создать "Шахаб-3" дальностью до 1700 км. От нее "отпочковалась" новая серия – "Гадр", представляющая три ее модификации:

одноступенчатая "Гадр-101" с дальностью полета до 800 километров

двухступенчатые "Гадр-110" - 2000-2500 километров

"Гадр-110A" - до 3000 километров.

Другое семейство ракет - "Фатех", базовая модель которой – "Фатех -110". Это одноступенчатая твердотопливная ракета со стальным корпусом диаметром 0,61 м, способная доставлять 500 кг полезной нагрузки на расстояние до 300 км. Точность стрельбы – (круговое вероятное отклонение (КВО) – 100 м. Поздние модернизированные модификации имели КВО – 30 м.

В 2015 году появилась "Фатех-313" - улучшенный вариант "Фатех -110" с максимальной дальностью стрельбы 500 км. Компоненты ракеты изготовлены из углеродного волокна, материала, который легче стали и затрудняет обнаружение ракеты на радаре. КВО – около 10м.

В 2016 году из семейства "Фатех" была представлена одноступенчатая, твердотопливная ракета "Зольфагар" с максимальной дальностью полета 700 км. При полезной нагрузке 450 – 600 кг. В 2019 году Иран представил вариант "Зольфагара" под названием "Дезфул" с заявленной дальностью 1000 км. КВО этих ракет неизвестны.

Ниже приведена схема основных ракетных систем ИРИ с характеристиками, предложенными The Brookings Institution (США) и схема с картой от CSIS Center for Strategic & International Studies (США).

Emad (дальность 2000 км) Fateh 100 (200 – 225 км) Fateh 313 (300 км) Ghadr 110 (2000 км) Khorramshahr (2000 км) Qiam (800 км) Safir (2100 км) Sejil (2000 км) Shahab-1(300 км) Shahab-2 (500 км) Shahab-3 (2000 км) Simorgh (4000-6000 км) Tondar-69 (150 км) Zolfaghar (700 км) Soumar (2000-3000 км)

Тегеран планировал также разработку баллистических ракет семейства "Шахаб" с дальностью стрельбы до 5-6 тыс. км. Однако, по мнению специалистов, иранские возможности развития ракет в этом направлении в значительной степени исчерпаны. Это, конечно, не исключает факта создания иранцами многоступенчатых жидкостных ракет. Так, Иран может приспособить к решению военных задач ракеты-носители, выводящие на орбиту спутники. Например, ракету "Сафир-2". Кроме того, опыт создания ракеты-носителя "Симорг", позволяющей вывести на низкую околоземную орбиту полезный груз до 100 кг, показал, что иранские специалисты способны использовать в качестве первой степени связку из четырех северокорейских ракетных двигателей типа "Нодон", а роль второй ступени сыграет ракета "Гадр". В этом случае дальность доставки головной части весом в 1 тонну составит 5 тыс. км.

Но все же более вероятно, что основные ресурсы сконцентрированы на совершенствовании твердотопливных ракет. А научный задел, полученный при разработке жидкостных ракет, находит свое применение в космической сфере.

Первое время иранские специалисты, используя китайский опыт и технологии, приобретали практику создания твердотопливных ракет на примере ракет малой дальности. И добились успеха. В 2009 году была испытана двухступенчатая твердотопливная ракета "Саджиль". Дальность стрельбы этой ракеты составляет 2,2 тыс. км, а при уменьшении веса головной части до 500 кг - до 3 тыс. км.

Отметим, что в июне 2023 года Иран презентовал гиперзвуковую ракету "Фаттах" с дальностью поражения 1,4 тыс км. Иранские военные уже отмечают потенциал к тому, чтобы дальность действия "Фаттаха" была увеличена до 2 тыс км.

В целом, становится все более очевидной тенденция перехода в военной сфере ИРИ от производства жидкостных ракет к твердотопливным, что существенно повышает их боеготовность.

Ракетная инфраструктура Ирана

За последние 30-40 лет Иран сформировал мощную ракетостроительную инфраструктуру. Она объединяет семь крупных научно-производственных центров и около двух десятков производств, прямо или косвенно осуществляющих ракетную программу ИРИ. Иранцами создана целая линейка (свыше 20) ракет различного класса. Все они мобильны и прекрасно адаптированы для действий в самых различных уголках страны. Для них подготовлены заглубленные базы для хранения, обслуживания и несения дежурства, они тщательно замаскированы и защищаются эшелонированной противовоздушной обороной.

По американским данным, ракетный арсенал Ирана, состоящий в основном из ракет малой и средней дальности, (хотя ведутся работы над ракетами большей дальности), составил 2500–3000 баллистических ракет разного радиуса действия плюс неопределенное количество крылатых ракет.

Ракетный потенциал Ирана представляет серьезную угрозу для потенциальных противников и оппонентов ИРИ. Тем более баллистические ракеты средней дальности (от 1000 км) – это, прежде всего, потенциальные носители оружия массового поражения. Боевое применение подобных ракет в обычном снаряжении неэффективно с военной точки зрения и нерентабельно с финансовой, учитывая огромную стоимость подобного оружия.

Ракетная программа поддерживается всеми политическими группировками в ИРИ. Она объединяет подчас самых непримиримых политических противников и наряду с ядерной программой является фактором национальной гордости.