Карты "Мир" в Египте могут начать принимать в 2024 году

Банки Египта рассчитывают, что уже в этом году в стране будет внедрена система "Мир". Сейчас решается техническая сторона вопроса.

Российские карты "Мир" могут начать действовать в Египте до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на местные источники в банковской сфере

"Внедрение российской платежной системы "Мир" в Египте уже находится на стадии практической реализации"

– управляющий одного из отделений крупного банка страны

Он уточнил, что политическая часть вопроса уже практически согласована, необходимо решить техническую сторону. Предстоит соединить "Мир" с египетской системой Mezza. Это может произойти до конца года или раньше.

Банкиры Египта отметили, что процессу внедрения российской системы поспособствует и то, что страна присоединилась к БРИКС.