Ильхам Алиев поздравил православных Азербайджана с Пасхой

Лидер Азербайджанской Республики поздравил христианскую общину с праздником Пасхи и пожелал здоровья, счастья и благополучия.

С праздником Светлой Пасхи православную общину Азербайджанской Республики поздравил глава страны Ильхам Алиев.

В поздравительном сообщении президент передал искренние пожелания.

"Уважаемые соотечественники, сердечно поздравляю всю христианскую общину Азербайджана с праздником Священной Пасхи, передаю самые искренние пожелания"

– Ильхам Алиев

Он также подчеркнул, что на территории республики представители различных вероисповеданий живут в мире и гармонии сотни лет. Азербайджан выступает за пропаганду традиций толерантности и мультикультурных ценностей.

"Сегодня Азербайджанская Республика является уникальным пространством, где существуют атмосфера взаимного уважения и доверия между различными религиями и убеждениями, принципы демократического сосуществования, и вносит важный вклад в развитие межцивилизационных отношений в мире"

– Ильхам Алиев

Ильхам Алиев отметил, что все этнические и религиозные меньшинства Азербайджана имеют равные возможности и активно участвуют в развитие республики.

В заключении президент пожелал здоровья, счастья и благополучия семьям членам христианской общины.