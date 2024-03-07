Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с Рамазаном

Президент Азербайджана поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан. Ильхам Алиев напомнил, что в этом году Рамазан отмечается на всей территории Азербайджана, в том числе и на освобожденных землях.

Азербайджанский президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Рамазан, который наступит 10 апреля.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас и всех наших соотечественников, проживающих в различных уголках мира, с праздником Рамазан, передаю всем вам самые искренние пожелания"

– глава государства

Ильхам Алиев напомнил о важном значении месяца Рамазан для мусульман.

"Рамазан является одним из благословенных месяцев, озаряющих сердца и умы людей, призывающих их к миру, спокойствию, единству, нравственной чистоте. В этот месяц, когда была ниспослана наша священная книга Коран, мусульмане получают возможность достойно выполнить свой долг и обязанности перед Всевышним, испытать радость духовно-нравственного богатства"

– президент

Глава государства обратил особое внимание на то, что азербайджанский народ, даже в наиболее сложные времена, не отрывался от исторических корней, хранил свои национально-культурные ценности, сохранял обычаи и традиции.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан представляет собой неотъемлемую часть мусульманского мира. Страна отмечает религиозные праздники и проводит церемонии ежегодно, что говорит о ее духовной солидарности с исламским миром.

Президент добавил, что в 2024 году праздник Рамазан будут отмечать и на исконных азербайджанских землях, которые были освобождены после тридцатилетней оккупации, то есть на всей суверенной территории Азербайджана.

"Дорогие братья и сестры! Наши верующие граждане, достойно преодолевшие испытание постом, провожают месяц Рамазан с чувством гордости и благодарности. Во всех уголках нашей страны проводятся присущие нашему народу благотворительные мероприятия и мероприятия, по оказанию помощи, с благодарностью отдается дань бессмертной памяти наших шехидов. Надеюсь, что ваши молитвы и пожелания будут приняты Всевышним, и этот благословенный праздник, став торжеством доброты, чувств милосердия и сострадания, еще больше усилит единство и солидарность в нашем обществе. Да примет Аллах ваш пост. С праздником Рамазан!"

– Ильхам Алиев

Напомним, праздник Рамазан байрам (Ид аль-Фитр) знаменует окончание месяца поста Рамадан и приходится на первый день месяца Шавваль. В этом году он выпадает на 10 апреля, однако отмечать его обычно начинают накануне вечером, так как именно с заходом солнца начинается новый день по исламскому календарю.