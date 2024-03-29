Ураза байрам: 10 самых интересных фактов и традиций Ид аль-Фитр

Ураза-байрам – один из основных и самых любимых праздников мусульман. Он знаменует завершение месяца поста Рамадан. Расскажем о 10 самых интересных особенностях и обычаях Ид аль-Фитр, или Праздника разговения.

Праздник Ураза-байрам отмечается сразу после окончания Рамадана. В священный месяц Рамадан мусульмане держат пост на протяжении 30 дней, отказываясь от еды и питья днем. Принимать пищу можно два раза в день – после заката (ифтар) и перед рассветом (сухур).

В 2024 году Рамадан начался 11 марта, заканчивается он 9 апреля. А 10 апреля отмечается Праздник разговения – Ид аль-Фитр. Представляем 10 самых интересных фактов об Ураза-байраме, месяце Рамадан и его обычаях.

Пост в Рамадан без намерения – не пост

Соблюдение поста в месяц Рамадан без намерения и намаза не считается действительным. Просто отказаться от еды и питья в дневное время суток недостаточно для уразы.

Кроме намаза, мусульманин перед ифтаром и сухуром должен совершить намерение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Намерение на ифтар:

"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"

Намерение на сухур:

"Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"

В месяц Рамадан появился Коран

«В месяц Рамазан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение»

– сура аль-Бакара, 2/185

Именно в месяц Рамадан Коран был открыт пророку Мухаммеду. Ангел Джабраил передал первые аяты из священного писания посланнику Аллаха, который в это время находился в пещере Хира на горе Нур в Мекке.

Ночь предопределения в Рамадан

Ниспослание первых аятов из Корана пророку произошло ночью. Именно поэтому в последние дни Рамадана мусульмане отмечают самую важную ночь в году – Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр, Ночь могущества, Ляйлятуль Кадр), которая изменит судьбу каждого верующего.

Пост в Рамадан могут соблюдать не все

Кто может не соблюдать пост в Рамадан? Уразу в Рамадан могут не держать дети и путники, а также больные, старики, беременные, кормящие женщины и женщины во время менструации.

Благотворительность в Рамадан

Мусульмане часто в священный месяц уделяют больше внимания благотворительности – одному из пяти столпов ислама. Можно увидеть, как состоятельные верующие оплачивают в Рамадан долги других людей в магазинах, проводят акции, в которых разыгрываются путевки в Саудовскую Аравию, и организуют ифтары для бедных и нуждающихся.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Перед празднованием Ураза-байрам мусульмане выплачивают закят уль-фитр – милостыню в пользу неимущих. Это делается для того, чтобы Праздник разговения пришел в каждый дом.

Исторические события в Рамадан

Во время месяца Рамадан произошел ряд важных событий, которые навсегда вошли в историю ислама:

Битва при Бадре;

Завоевание Мекки;

Битва при реке Гвадалет;

Битва при Хаттине;

Битва при Айн-Джалут.

Пост в праздник Ураза-байрам запрещен

Праздник Ураза-байрам знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. И поститься в Праздник разговения категорически запрещено – так же, как и в день празднования Курбан-байрама.

Ид аль-Фитр – первый день месяца Шавваль

Праздник Ураза-байрам отмечается не в последний день месяца Рамадана, как иногда думают, а в первый день месяца Шавваль, который следует за месяцем Рамадан.

Праздник разговения – нерабочий день

В странах, где большая часть населения исповедует ислам, день празднования объявляется выходным днем. Это делается для того, чтобы мусульмане смогли поздравить своих родных и близких с праздником.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В России выходные дни на Ураза-байрам устанавливают в республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкортостане и Крыму.

Дети и Ураза-байрам

На Кавказе, в частности, в Дагестане наступление праздника с особенным настроением ждут дети. Добрая и приятная детская традиция – собирать сладости на Ураза-байрам – сохранилась и в настоящее время.

Детвора в этот день просыпается рано утром и в хорошем настроении бегает по соседям, чтобы поздравить их с Праздником разговения и получить взамен сладости или деньги. Свое богатство они складывают в заранее приготовленные пакеты.