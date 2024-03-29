Ураза байрам: 10 самых интересных фактов и традиций Ид аль-Фитр

Праздник Ураза-байрам отмечается сразу после окончания Рамадана. В священный месяц Рамадан мусульмане держат пост на протяжении 30 дней, отказываясь от еды и питья днем. Принимать пищу можно два раза в день – после заката (ифтар) и перед рассветом (сухур).
В 2024 году Рамадан начался 11 марта, заканчивается он 9 апреля. А 10 апреля отмечается Праздник разговения – Ид аль-Фитр. Представляем 10 самых интересных фактов об Ураза-байраме, месяце Рамадан и его обычаях.
Пост в Рамадан без намерения – не пост
Соблюдение поста в месяц Рамадан без намерения и намаза не считается действительным. Просто отказаться от еды и питья в дневное время суток недостаточно для уразы.
Кроме намаза, мусульманин перед ифтаром и сухуром должен совершить намерение.
Намерение на ифтар:
"О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя положился, Твоей пищей разговелся. О, Прощающий, прости мне грехи, что я совершил или совершу"
Намерение на сухур:
"Я намерился держать пост месяца Рамадан от рассвета до заката искренне ради Аллаха"
В месяц Рамадан появился Коран
«В месяц Рамазан был ниспослан Коран – верное руководство для людей, ясные доказательства из верного руководства и различение»
– сура аль-Бакара, 2/185
Именно в месяц Рамадан Коран был открыт пророку Мухаммеду. Ангел Джабраил передал первые аяты из священного писания посланнику Аллаха, который в это время находился в пещере Хира на горе Нур в Мекке.
Ночь предопределения в Рамадан
Ниспослание первых аятов из Корана пророку произошло ночью. Именно поэтому в последние дни Рамадана мусульмане отмечают самую важную ночь в году – Ночь предопределения (Ночь аль-Кадр, Ночь могущества, Ляйлятуль Кадр), которая изменит судьбу каждого верующего.
Пост в Рамадан могут соблюдать не все
Кто может не соблюдать пост в Рамадан? Уразу в Рамадан могут не держать дети и путники, а также больные, старики, беременные, кормящие женщины и женщины во время менструации.
Благотворительность в Рамадан
Мусульмане часто в священный месяц уделяют больше внимания благотворительности – одному из пяти столпов ислама. Можно увидеть, как состоятельные верующие оплачивают в Рамадан долги других людей в магазинах, проводят акции, в которых разыгрываются путевки в Саудовскую Аравию, и организуют ифтары для бедных и нуждающихся.
Перед празднованием Ураза-байрам мусульмане выплачивают закят уль-фитр – милостыню в пользу неимущих. Это делается для того, чтобы Праздник разговения пришел в каждый дом.
Исторические события в Рамадан
Во время месяца Рамадан произошел ряд важных событий, которые навсегда вошли в историю ислама:
- Битва при Бадре;
- Завоевание Мекки;
- Битва при реке Гвадалет;
- Битва при Хаттине;
- Битва при Айн-Джалут.
Пост в праздник Ураза-байрам запрещен
Праздник Ураза-байрам знаменует собой окончание поста в месяц Рамадан. И поститься в Праздник разговения категорически запрещено – так же, как и в день празднования Курбан-байрама.
Ид аль-Фитр – первый день месяца Шавваль
Праздник Ураза-байрам отмечается не в последний день месяца Рамадана, как иногда думают, а в первый день месяца Шавваль, который следует за месяцем Рамадан.
Праздник разговения – нерабочий день
В странах, где большая часть населения исповедует ислам, день празднования объявляется выходным днем. Это делается для того, чтобы мусульмане смогли поздравить своих родных и близких с праздником.
В России выходные дни на Ураза-байрам устанавливают в республиках Северного Кавказа, Татарстане, Башкортостане и Крыму.
Дети и Ураза-байрам
На Кавказе, в частности, в Дагестане наступление праздника с особенным настроением ждут дети. Добрая и приятная детская традиция – собирать сладости на Ураза-байрам – сохранилась и в настоящее время.
Детвора в этот день просыпается рано утром и в хорошем настроении бегает по соседям, чтобы поздравить их с Праздником разговения и получить взамен сладости или деньги. Свое богатство они складывают в заранее приготовленные пакеты.