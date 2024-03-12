Что едят на ифтар в разных странах?

В мире более 2 млрд человек исповедует ислам. В 2023 году ЮНЕСКО внесла ифтар в Список всемирного нематериального культурного наследия. Еда, которую готовят для ифтара, не менее важна, чем сама идея разговения. О том, что едят во время ифтара в разных странах мира, рассказываем в этом материале.

Фактически в каждой стране есть мусульмане, и многие из них держат пост в священный месяц Рамадан, который в 2024 году начался 10 марта и продлится до 9 апреля. Один из немаловажных ритуалов поста в Рамадан - это ифтар, вечерняя трапеза или разговение у мусульман, когда у каждого верующего есть возможность почувствовать себя частью исламского сообщества.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят на ифтар в Индонезии?

На сегодняшний самое большое количество мусульман в мире проживает в Индонезии. 236 млн человек или почти 85% населения республики определяют себя как последователи ислама. Более 87% мусульман Индонезии держат пост в месяц Рамадан. Мусульмане Индонезии во время поста предпочитают есть овощи и фрукты, воздерживаясь от жирных и чрезмерно пряных угощений. Обычно ифтар индонезийца включает следующие блюда:

бакван - зажаренные в кляре кусочки овощей, то есть овощные оладьи.

бубур-аям - традиционная рисовая каша с курицей, зеленью и яйцом.

колак писанг - индонезийский десерт с бананом и кокосовым молоком

сладкий напиток с кокосом и дыней.

Время разговения в Индонезии называется ”Бука Пуаса”. После длительного голодания верующие индонезийцы начинают трапезу с холодного или горячего напитка и сладких закусок, затем наступает время молитвы, а потом уже готовятся основные блюда для ифтара.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят в Индии на ифтар?

По состоянию на 2024 год в Индии проживает 200 млн мусульман, что составляет почти 20% населения страны. Выбор блюд на ифтар у мусульман-индусов значительный, но у большинства последователей ислама в стране в вечернюю трапезу во время Рамадана входят финики, свежие фрукты и фруктовые соки. Щербет и молоко тоже приветствуются во время ифтара в различных регионах Индии. К традиционным индийским блюдам для ифтара относятся:

пакоры и самосы - жареные закуски с самой разной, но преимущественно овощной начинкой

халим - мясное блюдо с пшеницей и специями

гугни - карри из гороха или нута

суджи халва - десерт или пудинг из манной муки

Мусульмане Индии во время месяца Рамадана нередко собираются огромными коммунами для вечернего разговения. Люди часто едут в другие города, чтобы разделить хотя бы один ифтар с теми членами семьи, которые живут не вместе с ними.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ифтар в Египте

В Египте на сегодняшний день более 90 млн человек - мусульмане. Почти 30% мусульман Египта постятся во время месяца Рамадан. Как и в Индии, жители Египта сперва едят финики, чтобы разговеться перед предстоящей трапезой. Традиционно, во время ифтара в египетских семьях подают как минимум один суп и одно блюдо, содержащее достаточное количество углеводов. В качестве основного блюда зачастую готовят курицу, говядину или рыбу. Традиционный египетский напиток в месяц Рамадан - камар аль-дин, который готовится из высушенных абрикосов. Также на ифтар в Египте едят:

египетский суп орзо - из перловой крупы и курицы

роз-муамар - запечённый рис с маслом, молоком, курицей или говядиной

махши - фаршированные виноградные или капустные листья, иногда фаршированный перец

кунафа - традиционный египетский десерт со сливками, сыром и орехами.

Кроме того, египтяне-мусульмане во время ифтара едят много овощей, как свежих, так и маринованных.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят в Турции на ифтар?

Более 97% жителей Турции - мусульмане, то есть почти 84,5 млн человек исповедуют ислам в республике. Почти половина всех турок соблюдают пост во время Рамадана. В Турции ифтар - это настоящий праздник, кулинарное торжество, на которое собираются все близкие и родные, при этом стол ломится от всевозможных яств. Начинают ифтар в Турции с традиционных для мусульманского мира фиников, сухофруктов, а также свежих фруктов. Всевозможные виды хлеба с сырными и ореховыми закусками - тоже не редкость во время вечерней трапезы в месяц Рамадан. Пьют жители Турции во время ифтара как традиционный айран - кисломолочный продукт наподобие йогурта, так и свежевыжатые соки. Среди любимых турками блюд ифтара:

турецкий или османский чечевичный суп

долма - фаршированные мясом и рисом овощи или листья винограда со специями и травами

пиде - турецкая пицца с мясом и сыром

борек - турецкий пирожок с мясом и овощами

кебабы самых разных видов

пахлава - традиционный в Турции десерт на ифтар.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что едят в Иране на ифтар?

В Иране, как и в Турции, более 90% населения - мусульмане. 82,5 млн жителей Иранской Республики Иран - последователи ислама, примерно 40% которых держат пост в Рамадан. Примечательно, что во время Рамадана многие заведения общественного питания, в том числе рестораны, не работают: таким образом владельцы помогают постящимся продержаться время от сухура (утренней трапезы) до ифтара. Зачастую иранский ифтар - трапеза очень простая, без излишеств. Традиционные блюда вечерней трапезы в Иране - это свежий хлеб, овощи, йогурт, маринованные овощи, халва и фрукты. Кроме этого, иранцы на ифтар также готовят:

аш реште - иранский суп или точнее, рагу из овощей луком, мясом, нутом, горохом и реште (лапшой)

халим

зульбия и бамия - традиционные в Рамадан иранские сладости, обжаренные в масле и политые сиропом.

шоле-зард - рисовый пудинг с розовой водой и шафраном.

В Иране принято приступать к разговению стаканом теплого напитка - молока, розового или шафранового сиропа, а также чая. Только затем постящиеся приступают к основным блюдам ифтара.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ифтар в Азербайджане?

В Азербайджане, население которого около 10,5 млн человек, почти 97% жителей - мусульмане. Верующие мусульмане Азербайджана зачастую делят вечернюю трапезу со своими близкими и друзьями, ифтары нередко проводятся в мечетях с целью сближения мусульманской общины. Традиционный азербайджанский ифтар включает такие продукты, как финики, молоко, фрукты, сладости и чай. Многие верующие азербайджанцы готовят на ифтар:

плов (любую из десятков разновидностей, которые существуют в стране)

долму, которую зачастую едят в конце ифтара

говурму - блюдо из мяса с овощами и картофелем

кебабы из телятины, курицы утки и даже рыбы

В каждом регионе Азербайджана традиционные блюда на ифтар делают по разным технологиям и с добавлением самых разных специй.