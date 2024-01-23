Календарь месяца Рамазан 2024 опубликован в Азербайджане

Управление мусульман Кавказа (УМК) сегодня опубликовало календарь священного месяца Рамазан. В нем указано время намазов для каждого для Рамазана.

Календарь Рамазана на нынешний год распространило Управление мусульман Кавказа.

Кроме того, УМК опубликовало фетву о начале Рамазана.

В 2024 году Рамазан в Азербайджане начинается с 11 марта.

Кроме того, были названы даты, на которые приходятся ночи аль-Гадр. Иначе они называются Ночи предопределения. На фото они выделены цветом.

Месяц Рамазан заканчивается 9 апреля. А 10 апреля Азербайджан отметит Рамазан байрамы.

Напомним, что скоро Азербайджан отметит также праздник Новруз. Он будет праздноваться 20 марта.