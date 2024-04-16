Вестник Кавказа

На Ставрополье торговали тухлой курятиной

На Ставрополье торговали тухлой курятиной
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Пятигорске продавали просроченную курятину. Факт нарушения выявили специалисты регионального отделения Россельхознадзора.

Специалисты Россельхознадзора по СКФО зафиксировали случай продажи просроченной  курятины в Пятигорске.

«Для индивидуального предпринимателя из станицы Ессентукской оформили 100 кг охлажденных тушек цыплёнка-бройлера со сроком годности до 26 августа. Но сырьем на самом деле оказалось мясо, которое было годно до 31 марта»

– пресс-служба ведомства.

Проверяйте срок годности перед покупкой

Отметим, что специалисты советуют перед тем, как положить упаковку мяса в корзину, внимательно изучить информацию о сроке годности. Убедитесь, что дата не вышла за рамки допустимого периода.

Также просроченное мясо часто имеет признаки порчи: изменение цвета, неприятный запах, налет или плесень. Перед покупкой внимательно осмотрите упаковку на предмет сохранности.  

 

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