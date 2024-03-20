Просроченное сливочное масло продавали на Кубани, Ставрополье и на Дону

Недобросовестный производитель поменял в сторону увеличения срока годности данные на упаковках сливочного масла, сообщили в Россельхознадзоре. Отмечается, что продукция была направлена в населенные пункты Ставрополья, Кубани и Ростовской области.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили на прилавках Кисловодска масло с истекшим сроком годности. Однако дело было еще и в том, что недобросовестные продавцы перебили исходный срок годности на новый, тем самым вводя покупателя в заблуждение относительно свежести продукта.

«Продукцию направили в магазины села Александровского в Ставропольском крае, города Абинска на Кубани и поселка Веселого в Ростовской области»

– пресс-служба Россельхознадзора

Отметим, что история с просроченным маслом из Кисловодска - это яркий пример нарушения законов и стандартов качества продукции. Вероятнее всего, производитель или поставщик масла не смог контролировать срок годности продукции или же намеренно пытался извлечь выгоду, продавая устаревший товар.

Покупка просроченного масла может нанести серьезный вред здоровью. Употребление просроченных продуктов может вызвать интоксикацию, аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем. Поэтому важно всегда внимательно проверять срок годности продуктов перед их покупкой.