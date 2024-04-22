Вестник Кавказа

Главу ЦИК переизбрали в Грузии

Главу ЦИК переизбрали в Грузии
© Фото: сайт парламента Грузии
Глава ЦИК Грузии продолжит занимать эту должность в течение ближайших пяти лет. Сегодня его кандидатура была поддержана большинством парламентариев.

Депутаты парламента Грузии переизбрали Георгия Каландаришвили в должности главы Центризбиркома. Такое решение было принято на состоявшемся 30 апреля заседании парламента.

За действующего главу ЦИК свои голоса отдали 85 депутатов, против – 16. Он будет занимать эту должность в течение ближайших пяти лет.

Напомним, в феврале нынешнего года в республике были приняты поправки в избирательный кодекс, согласно которым для избрания главой ЦИК необходимо заручиться поддержкой 90 парламентариев из 150. В том случае, если ни один из кандидатов не сумел этого добиться, назначается повторное голосование, для победы в котором необходимо получить 76 голосов.

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