Иванишвили пообещал преодолеть все препятствия на пути Грузии в ЕС

Партия "Грузинская мечта" сегодня провела многотысячный митинг в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния".
В процессе митинга с речью выступил основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, который заявил, что Грузия преодолеет все помехи и станет членом Европейского союза.
Он также отметил, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" будет наказана.
"Обещаю, что мы преодолеем все препятствия, усилим суверенитет, сохраним мир, усилим грузинскую экономику и в 2030 году станем страной-членом Евросоюза"
– Бидзина Иванишвили
Кроме этого, он рассказал, что республика является лидером по развитию среди стран, которые претендуют попасть в ЕС.
По его словам, Грузия вступит в Европейский союз, при этом сохранит свою уникальность и традиции.
"Именно с этой уникальной идентичностью и традициями мы должны вступить в общую европейскую семью, так как только в таком случае Евросоюз может иметь настоящую ценность для Грузии и Грузия для Евросоюза"
- Бидзина Иванишвили