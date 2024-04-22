Вестник Кавказа

Иванишвили пообещал преодолеть все препятствия на пути Грузии в ЕС

Иванишвили пообещал преодолеть все препятствия на пути Грузии в ЕС
© Фото: Сайт партии “Грузинская Мечта – Демократическая Грузия“
Основатель правящей партии Грузии заявил, что Грузия преодолеет все сложности на пути евроинтеграции и добьется членства в Евросоюзе.

Партия "Грузинская мечта" сегодня провела многотысячный митинг в поддержку закона "О прозрачности иностранного влияния".

В процессе митинга с речью выступил основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, который заявил, что Грузия преодолеет все помехи и станет членом Европейского союза.

Он также отметил, что оппозиционная партия "Единое национальное движение" будет наказана.

"Обещаю, что мы преодолеем все препятствия, усилим суверенитет, сохраним мир, усилим грузинскую экономику и в 2030 году станем страной-членом Евросоюза"

– Бидзина Иванишвили

Кроме этого, он рассказал, что республика является лидером по развитию среди стран, которые претендуют попасть в ЕС.

По его словам, Грузия вступит в Европейский союз, при этом сохранит свою уникальность и традиции.

"Именно с этой уникальной идентичностью и традициями мы должны вступить в общую европейскую семью, так как только в таком случае Евросоюз может иметь настоящую ценность для Грузии и Грузия для Евросоюза"

- Бидзина Иванишвили

 

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