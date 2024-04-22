Комитет парламента Грузии одобрил законопроект об иноагентах

Закон об иноагентах был рассмотрен в понедельник во втором чтении комитетом парламента Грузии.
Уточняется, что члены комитета поддержали законопроект. При этом слушания проходили в течение десяти часов.
Каждая статья документа обсуждалась отдельно.
Отмечается, что слушания проходили в формате дебатов правящей партии и оппозиционных сил.
Ранее власти Грузии заявили, что их не пугают санкции США в отношении республики в случае принятия законопроекта.
Закон "О прозрачности иностранного влияния" власти республики вынесли на рассмотрение в начале апреля. В документе прописаны условия, при которых организации, получающие 20% и более дохода из-за рубежа, обязана будут проходить регистрацию. При этом, отказавшиеся от регистрации компании должны будут выплатить штраф.
Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето, в случае принятия закона.
В свою очередь оппозиционные партии выступают против принятия законопроекта. Противники закона ежедневного устраивают митинг перед зданием парламента Грузии.