Комитет парламента Грузии одобрил законопроект об иноагентах

Парламентский комитет Грузии сегодня поддержал во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Обсуждения проходили в течение десяти часов.

Закон об иноагентах был рассмотрен в понедельник во втором чтении комитетом парламента Грузии.

Уточняется, что члены комитета поддержали законопроект. При этом слушания проходили в течение десяти часов.

Каждая статья документа обсуждалась отдельно.

Отмечается, что слушания проходили в формате дебатов правящей партии и оппозиционных сил.

Ранее власти Грузии заявили, что их не пугают санкции США в отношении республики в случае принятия законопроекта.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" власти республики вынесли на рассмотрение в начале апреля. В документе прописаны условия, при которых организации, получающие 20% и более дохода из-за рубежа, обязана будут проходить регистрацию. При этом, отказавшиеся от регистрации компании должны будут выплатить штраф.

Ранее президент Грузии заявила, что наложит вето, в случае принятия закона.

В свою очередь оппозиционные партии выступают против принятия законопроекта. Противники закона ежедневного устраивают митинг перед зданием парламента Грузии.