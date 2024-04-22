Власти Грузии готовятся принять закон об иноагентах в форс-мажорных условиях

В Тбилиси сегодня вечером возможны столкновения защитников и противников закона об иностранном влиянии. В парламенте Грузии приняты особые меры безопасности.

Сегодня в парламенте Грузии будет детально обсужден законопроект об иностранном влиянии. В связи с неутихающими протестами оппозиции, не желающей раскрывать свое финансирование из внешних источников, в законодательном собрании приняты особые меры безопасности. Войти в парламент смогут только депутаты, приглашенные эксперты и не больше двух журналистов от каждого аккредитованного медиа.

В ночь на понедельник у парламента развернулась очередная протестная акция, оппозиция и финансируемые ЕС и США НПО заявили о необходимости отмены законопроекта, "ставящего в один ряд друзей и врагов Грузии". Акция несанкционированная, более того, она проходит на территории, где мэрия выдала разрешение на проведение митинга "Грузинской мечте" с 27 по 30 апреля. Во время стычек с полицией были задержаны несколько протестующих, включая экс-госминистра по евроинтеграции Алексии Петриашвили.

Ожидается, что именно сегодня "Грузинская мечта" проведет свой митинг. В то же время на сегодняшний вечер оппозиция заявила наиболее крупную акцию протеста, поэтому высоковероятны столкновения между группами "за" и "против" законопроекта об иностранном влиянии.

Между тем сегодня в парламенте депутаты будут только обсуждать законопроект постатейно. Второе чтение законопроекта все еще не имеет даты, поскольку на власти оказывается мощное давление как со стороны западных партнеров Грузии, так и со стороны оппозиции, опасающейся быть уличенной в работу на внешние силы при вступлении закона в силу.

Напомним, что грузинский законопроект об иностранном влиянии является мягким вариантом аналогичного закона Евросоюза. Он требует регистрации НПО и СМИ, у которых не менее 20% годового дохода приходится на внешнее финансирование. Никаких ограничений их работы не подразумевается, только учет организаций, получающих за свою активность деньги из-за рубежа.