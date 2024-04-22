"Грузинская мечта" отказалась бояться санкций США

Власти Грузии не намерены поддаваться на угрозы американских сенаторов ввести санкции в случае принятия закона об иностранном влиянии. В ответ они предложили США позитивную повестку в отношениях: введение безвизового режима для граждан Грузии и открытого американского рынка для грузинских товаров.

Руководитель парламентской фракции правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе рассказал сегодня о безразличии властей Грузии к перспективе попадания под санкции США из-за введения в грузинское законодательство закона об иностранном влиянии. Таким образом он отреагировал на открытое письмо американских сенаторов, пригрозивших Тбилиси санкционным режимом.

"В мире будет первый прецедент, если на человека наложат санкции из-за инициирования и поддержки закона. Я с большим удовольствием дождусь, что за санкции введут против меня, чтобы создался в мире первый прецедент, согласно которому на законодателя накладывают санкции из-за инициирования закона"

– Мамука Мдинарадзе

Политик обратил внимание на необходимость реформирования грузино-американских отношений, однако не в негативном ключе, как угрожают сенаторы Конгресса США, а в позитивном. В частности, Мдинарадзе предложил американским властям ввести безвиз для грузинских граждан и снять с грузинских товаров ограничения на рынке США.

Лидер фракции "Грузинской мечты" указал на отсутствие у Грузии желания кого-либо умолять. При этом Тбилиси считает наиболее верным решением режим максимальной открытости в отношениях Грузии и США, включая организацию прямых авиарейсов между странами.

Напомним, что закон об иностранном влиянии на данный момент прошел только первое чтение. На второе чтение его планируют вынести не раньше вторника, 30 апреля. Несмотря на требования Запада отменить закон и протесты оппозиции, власти полны решимости обязать агентов иностранного влияния раскрывать источники своего финансирования.