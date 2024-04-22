Протестующие заблокировали трассу Ереван – Гюмри

Жители Армении, которые возмущены делимитацией армяно-азербайджанской границы, вновь перекрыли дорогу, ведущую из столицы республики в Гюмри. Накануне группа недовольных граждан заблокировала дорогу, соединяющую Ереван с Тбилиси
Группа протестующих граждан в Армении вновь перекрыла трассу, соединяющую Ереван с Гюмри. Об этом сообщает общественное движение "Тавуш за родину".
"Дорога Ереван – Гюмри перекрыта"
– пресс-служба движения
Таким образом протестующие выражают свое недовольство делимитацией границы с Азербайджаном.
Напомним, работы по делимитации начались во вторник, 23 апреля. В тот же день был установлен первый пограничный столб. Согласно последним данным, на данный момент выполнено примерно 35% работ.