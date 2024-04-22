Вестник Кавказа

Протестующие заблокировали трассу Ереван – Гюмри

Протестующие заблокировали трассу Ереван – Гюмри
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Армении, которые возмущены делимитацией армяно-азербайджанской границы, вновь перекрыли дорогу, ведущую из столицы республики в Гюмри. Накануне группа недовольных граждан заблокировала дорогу, соединяющую Ереван с Тбилиси

Группа протестующих граждан в Армении вновь перекрыла трассу, соединяющую Ереван с Гюмри. Об этом сообщает общественное движение "Тавуш за родину".

"Дорога Ереван – Гюмри перекрыта"

– пресс-служба движения

Таким образом протестующие выражают свое недовольство делимитацией границы с Азербайджаном.

Напомним, работы по делимитации начались во вторник, 23 апреля. В тот же день был установлен первый пограничный столб. Согласно последним данным, на данный момент выполнено примерно 35% работ.

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