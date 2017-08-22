Вместо сгоревшего квартала в Ростове построят дорожную развязку

Власти Ростова-на-Дону завершили планирование территории Театрального спуска, пострадавшего во время гигантского пожара в 2017 году – здесь не будет жилой застройки, а появится крупная транспортная развязка и пешеходная зона.

Власти Ростова-на-Дону утвердили документацию по строительству автомобильных дорог в границах Театрального спуска, сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На месте сгоревшего микрорайона будет построено большое транспортное кольцо с односторонним движением.

"Реализация этих решений позволит нам воплотить в жизнь основную идею, заложенную в Генеральном плане города - создание масштабного выхода к Дону, сформировать единое рекреационное пространство"

- Алексей Логвиненко

Украшением города станет непрерывная пешеходная зона от Театральной площади до набережной, на которой будет построен пешеходный мост: общая ширина пешеходной зоны составит от 40 до 60 метров, и это – без каких-либо жилых строений, добавил градоначальник.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", огромный пожар в Ростове-на-Дону 21 августа 2017 года охватил 12 жилых домов на площади 6 тыс кв м, а затем огонь распространился на площади в 10 тыс кв м, тогда сгорело более сотни домов.