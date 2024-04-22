Вестник Кавказа

Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву вслед за Пашиняном

Блинкен позвонил Ильхаму Алиеву вслед за Пашиняном
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре после переговоров с армянским премьером Николом Пашиняном госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чтобы приветствовать начало делимитации армяно-азербайджанской границы и пожелать успеха в проведении COP29.

Госдепартамент США опубликовал сообщение о телефонном разговоре главы ведомства Энтони Блинкена с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Переговоры состоялись сразу же после аналогичного звонка Блинкена премьер-министру Армении Николу Пашиняну.

Согласно информации Госдепартамента, Блинкен приветствовал согласие Баку и Еревана делимитировать армяно-азербайджанскую границу в соответствии с Алма-Атинской декларацией 1991 года, отметив ее значение для подписания долгосрочного мирного договора между двумя республиками.

Также Блинкен заявил о готовности США всеми способами поддерживать работу обеих сторон по поддержанию двустороннего диалога. Он заявил, что Вашингтон стремится иметь прочные отношения с Баку, отметив общность целей Азербайджана и США в сферах климата, энергетики и транспортных коммуникаций. Также он пожелал Ильхаму Алиеву успеха в проведении COP29.

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