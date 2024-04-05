Вестник Кавказа

Блинкен сделал контрольный звонок Пашиняну

Блинкен сделал контрольный звонок Пашиняну
© Фото: сайт премьер-министра Армении
Спустя три недели после консультаций в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал отчета от премьер-министра Армении Никола Пашиняна о выполнении армянских обязательств. Также стороны поговорили о начале делимитации армяно-азербайджанской границы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил сегодня вечером премьер-министру Армении Николу Пашиняну, чтобы обсудить порядок выполнения Ереваном своих обязательств, взятых в ходе личной встрече американского и армянского политиков в Брюсселе 5 апреля.

Напомним, что чуть больше трех недель назад Блинкен в сопровождении главы Еврокомиссии Урсулы фонд дер Ляйен договаривался с Николом Пашиняном о процессе расширения западного влияния на Южном Кавказе через Армению. Формально встреча была посвящена экономической поддержки Армении, фактически – антироссийской программе США и ЕС и месту в ней Еревана. Позднее СМИ опубликовали утечку секретных документов о военном взаимодействии Армении с НАТО, не подтвержденную ни армянскими, ни американскими, ни европейскими властями.

Аппарат премьер-министра не уточнил, какие именно позиции по официальным и секретным договоренностям Блинкена и Пашиняна обсуждались в ходе телефонного разговора. Известно лишь, что армянский лидер дал положительную оценку армяно-американскому взаимодействию и не преминул заявить, видимо, обращаясь не столько к госсекретарю США, сколько к российскому руководству, что никакой секретной составляющей у консультаций 5 апреля в Брюсселе не было.

Кроме того, стороны поговорили о начале делимитации армяно-азербайджанской границы и оживившемся благодаря этому диалоге Баку и Еревана. В аппарате отметили, пишет Спутник-Армения, что Никол Пашинян позитивно отозвался об установлении первых пограничных столбов между Газахским районом Азербайджана и Тавушской областью Армении, признав, что жители приграничных сел проявляют значительное беспокойство.

Армянский премьер добавил, что власти постараются решить все возникающие в процессе делимитации проблемы, отметив, что установление армяно-азербайджанской границы создает реальные возможности для заключения мирного договора с Азербайджаном.

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