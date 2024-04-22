Крым ждет 6 млн туристов этим летом

Туроператоры ожидают повышенный спрос на отдых в Крыму этим летом. Планируется, что в этом сезоне курорты региона посетят порядка 6 млн путешественников.

Путешественники этим летом будут чаще выбирать Крым. С таким заявлением выступил глава сети туристических агентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

По его словам, регион посетят 6 млн туристов во время летнего сезона.

Он отметил, что этому будет способствовать низкая цена на отели по сравнению с сочинским курортом.

"Что касается Республики Крым, турпоток однозначно будет больше, чем в прошлом году. Мой прогноз, что это будет порядка 6 млн туристов при условии, что цены будут примерно на 30% ниже, чем аналогичная звездность в Сочи. То есть если в Сочи номер стоит 10 тыс. рублей в сутки, то аналогичный номер в Крыму должен стоить около 6 500. При этом условии порядка 6 млн отдыхающих приедут"

– Алексан Мкртчян

По словам главы компании, отели могут потерять большую часть посетителей, если начнут завышать цены.

Как сообщалось ранее, глава министерства курортов и туризма региона Вадим Волченко заявил, что пока цены на отдых в республике подниматься не будут.