Туристы заполонят Крым в мае

Россияне устремились в Крым на майские праздники, спрос вырос в два раза. Республика заняла четвертое место в списке самых популярных направлений на майские.

Российские туристы, скучавшие по отдыху в Крыму, устремились в эту республику на майские праздники, пишет Ассоциация туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что спрос на поездку на полуостров среди россиян на майские выходные увеличился в два раза. Регион оказался четвертым в списке самых популярных направлений в мае.

Как заявили в компании "Мультитур", спрос на отдых в Крыму вырос за счет любви граждан России к республике. Кроме того, этому поспособствовали появление новых путей и "принятие ситуации".

Кроме того, по мнению экспертов, Крым является самым бюджетным направлением на Черном море. Отдых в регионе обойдется туристам дешевле, чем на Кубани.