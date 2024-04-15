Вестник Кавказа

Туристы заполонят Крым в мае

Туристы заполонят Крым в мае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне устремились в Крым на майские праздники, спрос вырос в два раза. Республика заняла четвертое место в списке самых популярных направлений на майские.

Российские туристы, скучавшие по отдыху в Крыму, устремились в эту республику на майские праздники, пишет Ассоциация туроператоров России.

В АТОР подчеркнули, что спрос на поездку на полуостров среди россиян на майские выходные увеличился в два раза. Регион оказался четвертым в списке самых популярных направлений в мае.

Как заявили в компании "Мультитур", спрос на отдых в Крыму вырос за счет любви граждан России к республике. Кроме того, этому поспособствовали появление новых путей и "принятие ситуации".

Кроме того, по мнению экспертов, Крым является самым бюджетным направлением на Черном море. Отдых в регионе обойдется туристам дешевле, чем на Кубани.

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