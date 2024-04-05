В Крыму станет больше садов, в которых планируется выращивать косточковые культуры – персиковые, абрикосовые и сливовые деревья. Увеличение площади садов не только способствует увеличению урожайности и разнообразию продукции, но и создает дополнительные рабочие места, способствует развитию местного предпринимательства и экономики региона в целом.

В сельском хозяйстве Республики Крым вырастет площадь садов под косточковые культуры к 2024 году. Это важный шаг, который может оказать положительное влияние на развитие сельского хозяйства региона.

"С 2014 года площадь косточковых культур увеличилась на 31,5%. Благодаря мерам государственной поддержки в 2024 году ожидается увеличение площади косточковых культур на 102 га"

– замминистра сельского хозяйства Марина Дорошенко.

По ее словам, одной из причин повышения спроса является интерес как со стороны потребителей, так и со стороны производителей, так как косточковые культуры, такие как персики, абрикосы, сливы, имеют высокую питательную ценность.

В 2024 году планируется выращивание различных видов косточковых культур в садах Республики Крым. Это могут быть как традиционные сорта, так и новые гибриды, адаптированные к местным климатическим условиям. Такой разнообразный ассортимент позволит удовлетворить спрос как на местном, так и на региональном уровнях.

Увеличение площади садов под косточковые культуры может принести существенный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Крым. Это не только способствует увеличению урожайности и разнообразию продукции, но и создает дополнительные рабочие места, способствует развитию местного предпринимательства и экономики региона в целом.