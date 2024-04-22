Вестник Кавказа

Авария с автобусом в Турции: есть погибший и пострадавшие

Авария с автобусом в Турции: есть погибший и пострадавшие
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате аварии с общественным транспортом в турецком Газиантепе пострадали почти два десятка человек, один пассажир рейсового транспорта получил травмы не совместимые с жизнью.

На трассе в районе населенного пункта Газиантеп в Турции случилась авария с участием рейсового автобуса, который перевозил пассажиров. Информацию об этом распространил портал TRT Haber.

Отмечается, что водитель транспорта не справился с управлением, из-за чего маршрутное такси вылетело с дороги и перевернулось.

В результате инцидента 17 человек получили увечья разной степени тяжести, один пассажир погиб.

На место аварии было отправлено большое количество машин скорой помощи.

Пострадавшие были отправлены в ближайшее медицинское учреждение.

Полиция задержала водителя автобуса для дальнейшего расследования обстоятельств аварии.

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