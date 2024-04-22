Вестник Кавказа

За неделю на освобожденных землях Азербайджана было очищено от мин 12,5 кв км

Выставка агентства ANAMA
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За прошедшую неделю азербайджанские саперы зачистили от армянских мин и снарядов почти 12,5 кв км освобожденных территорий Азербайджана. В процессе были найдены 540 взрывоопасных объектов.

Азербайджанское саперное агентство ANAMA отчиталось о минной зачистке 12,45 кв км освобожденных районов Азербайджана за последнюю полную неделю апреля.

На этой площадки было найдено 59 мин противопехотного класса и 100 более опасных мин противотанкового класса. Также саперы нашли почти 400 выпущенных в годы Карабахской войны снарядов, не разорвавшихся при падении.

Все эти устройства были безопасно деактивированы либо подорваны.

ANAMA совместно с экспертами Минобороны, МЧС и Госпогранслужбы уже 3,5 года занимается очисткой от мин освобожденных районов Азербайджана. Регулярные подрывы азербайджанских граждан на установленных оккупационными войсками Армении минах, а также на неразорвавшихся снарядах свидетельствуют, насколько важно скорейшее разминирование Карабаха и Восточного Зангезура для эффективного возрождения деоккупированных территорий.

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