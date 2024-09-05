После Карабахской войны минный террор Армении погубил 70 человек

За четыре года от армянских мин пострадали 309 человек в Восточном Зангезуре и Карабахе. Еще 70 погибли от полученных ранений. Большая часть из них – мирные люди.

На территории Восточного Зангезура и Карабаха число подорвавшихся на минах достигло 379 человек с момента окончания Карабахской войны до сегодняшних дней, 70 из них погибли, остальные получили серьезные травмы, рассказал специалист ANAMA Габиль Бабаев.

«Наблюдается серьезное загрязнение освобожденных от оккупации территорий минами и другими взрывоопасными остатками. Во время взрывов люди теряют жизни или здоровье, инциденты приводят к длительным тяжелым психологическим травмам»

- Габиль Бабаев

Он подчеркнул, что чаще всего жертвами становятся мирные люди.

Сегодня работы по разминированию идут не менее активно: более 160 га освобождено от вражеских мин. Всего обезврежено около 150 тыс опасных боеприпасов.