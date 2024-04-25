ANAMA разминировала почти 80 мин за прошлую неделю

На территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов за прошлую неделю были разминированы почти 80 противотанковых и противопехотных мин.

За прошлую неделю были обезврежены порядка 79 мин на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского районов. Информацию об этом озвучили в Агентстве по разминированию Азербайджана.

Сообщается, что всего за прошедшую неделю было ликвидировано полсотни противотанковых мин, почти три десятка противопехотных мин и более 370 других боеприпасов.

По данным ANAMA была расчищена территория площадью 2 тыс га.

Уточняется, что в работах по разминированию принимали участие Минобороны, МЧС республики и Агентство по разминированию.