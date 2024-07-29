Вернувшийся в Лачин пастух подорвался на армянской мине

Пастух Али Сулейманов стал 377-й жертвой минного террора Армении на территории Азербайджана. Вслед за скотом ему пришлось зайти на неразминированную землю Лачинского района, где он наступил на противопехотную мину.

Сегодня в Лачинском районе Азербайджана на неразминированной земле подорвался на оставленной армянскими оккупационными силами мине один из вернувшихся на освобожденные территории местных жителей.

Генпрокуратура, МВД и саперное агентство ANAMA распространили по этому поводу сообщение, отметив, что пострадавший ранен в левую ногу.

Уточняется, что жертвой минного террора стал уроженец лачинского села Вагазин, 64-летний Али Сулейманов. После восстановления Азербайджаном полного контроля над Лачинским районом благодаря победе над Арменией в Карабахской войне и начала организованного возвращения населения Али Сулейманов вернулся на родину, откуда был изгнан армянскими оккупантами в 32-летнем возрасте.

В Лачинском районе он стал работать пастухом. Сегодня Али Сулейманов пас скот на высоте Сарыбаба неподалеку от села Калафалыг и в какой-то момент перешел с очищенной от мин безопасной территории на оставшееся со времен Карабахской войны минное поле. В результате он наступил на противопехотную мину и был ранен.

Таким образом, Али Сулейманов стал 377-й жертвой минного террора Армении. Напомним, что накануне сразу четверо азербайджанских граждан – трое саперов ANAMA и один пограничник – подорвались на мине, оставленной армянскими оккупантами в недавно освобожденном селе Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана.