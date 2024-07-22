Вестник Кавказа

Армянский беспилотник перехватили над позициями ВС Азербайджана

Дрон
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минобороны Азербайджана сообщает о перехвате армянского БПЛА над позициями ВС Азербайджана в Лачинском районе. Уточняется, что дрон пресекли при помощи специальных технических средств.

Полет квадрокоптера из Армении перехватили азербайджанские военнослужащими над позициями армии республики в Лачинском районе. Уточняется, что перехват армянского БПЛА осуществлялся с применением спецсредств.

«28 июля около 17:40 квадрокоптер Вооруженных сил Армении предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района»

– Минобороны Азербайджана

Напомним, что аналогичный случай произошел в минувший четверг, 25 июля. Тогда разведывательный БПЛА засекли в Товузском районе.

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