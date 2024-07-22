Армянский беспилотник перехватили над позициями ВС Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает о перехвате армянского БПЛА над позициями ВС Азербайджана в Лачинском районе. Уточняется, что дрон пресекли при помощи специальных технических средств.
Полет квадрокоптера из Армении перехватили азербайджанские военнослужащими над позициями армии республики в Лачинском районе. Уточняется, что перехват армянского БПЛА осуществлялся с применением спецсредств.
«28 июля около 17:40 квадрокоптер Вооруженных сил Армении предпринял попытку совершить разведывательные полеты над позициями азербайджанской армии в направлении Лачинского района»
– Минобороны Азербайджана
Напомним, что аналогичный случай произошел в минувший четверг, 25 июля. Тогда разведывательный БПЛА засекли в Товузском районе.