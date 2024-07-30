Более ста противопехотных мин найдены в Лачинском районе

Минобороны Азербайджана сообщило об обнаружении множества мин, которые были заложены в Лачинском районе. Все они были произведены – причем уже после Второй Карабахской войны – в Армении.

Большое количество мин было найдено на заминированном участке в Лачинском районе, фото и видео с места, где производилось разминирование, опубликовало Минобороны Азербайджана.

Находка была сделана сегодня. Заминированная территория была обнаружена саперами в процесс работ по разминированию.

Опасный участок находился в южной части горы Кичик Ишиглы.

Азербайджанские специалисты произвели расчистку территории. Во время работы они нашли и собрали, соблюдая все необходимые меры безопасности, а затем обезвредили 102 противопехотные мины. Взрывные устройства относились к типу Э-001М. Все они были изготовлены в Армении недавно – в 2021 году.

Разминирование продолжается.