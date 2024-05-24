В лачинском селе Забух заработал первый детсад

Теперь в освобожденном от армянской оккупации азербайджанском селе Забух в Лачинском районе страны будет комфортно не только взрослым, но и детям – сегодня здесь спустя 32 года открылся первый детский сад.

В азербайджанском селе Забух в освобожденном от армянской оккупации Лачинском районе открылся первый детский сад – теперь у маленьких жителей села будет свой центр притяжения, а их родители смогут спокойно работать, не беспокоясь о том, где и чем занимаются их дети.

В церемонии открытия дошкольного учреждения приняли участие сотрудники Службы восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, представитель Специального представительства президента Азербайджана в Лачинском районе Гусейн Гулиев, другие высокопоставленные чиновники, а также жители села, сообщает Trend.

Участники церемонии ознакомились с условиями, созданными в детском саду, но, конечно, больше всего здесь все понравилось маленьким жителям села – они сразу нашли себе дела по интересам.

Напомним, ранее "Вестник Кавказа" писал о том, что до конца нынешнего 2024 года на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будут переселены 20 тыс беженцев. В программе переселения будут задействованы 27 городов и сел освобожденных территорий. Так, население села Забух уже насчитывает 823 жителя.