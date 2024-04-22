В Карабах и Восточный Зангезур в этом году переедут 20 тыс человек

До конца нынешнего года на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов будут переселены 20 тыс беженцев. В программе переселения будут задействованы 27 городов и сел освобожденных территорий.

В Азербайджанской Республике продолжается программа по возвращению бывших вынужденных переселенцев на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

В нынешнем году намечается переселение порядка 20 тыс жителей. Информацию об этом озвучил зампредседателя Госкомитета республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов.

Как сообщил чиновник, в программу будут включены 27 населенных пунктов.

"Процесс переселения охватит 27 населенных пунктов - 20 сел и поселков, 7 городов. В скором времени начнется процесс переселения в Шушу, а также в Ходжалы, Джебраил, Кяльбаджар и Зангилан. К концу года начнется процесс переселения на все освобожденные от оккупации территории"

- Фуад Гусейнов

Отмечается, что сейчас на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов живут более 1,7 тыс семей или 6 754 человек.

При этом в Лачине сейчас проживают 1838 бывших вынужденных переселенцев, в Физули - 3132 человек.

В село Агалы переехали 871 беженец, в Талыш - 90 человек и в село Забух - 823 жителя.