Вестник Кавказа

В Азербайджане мирный житель погиб при взрыве мины в Агдере

Знак Мина в Карабахе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минный инцидент в результате которого погиб человек произошел в Агдере в Азербайджана. Взрыв прогремел на освобожденных, но еще не расчищенных от мин, территориях.

Азербайджанский сельский житель пи выпасе скота подорвался на мине, мужчина погиб, следует из информации МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

Мина взорвалась в селе Гасангая Агдеринского района, мужчина 1965 года рождения пас скот недалеко от мест, где пролегала линия соприкосновения во времена армяно-азербайджанского конфликта. На территории остались необезвреженные мины. При взрыве Гаджиев Арзу Наджаф оглу погиб.

Прокуратура Тертерского района начала расследование.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1590 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Латвия готова помочь Азербайджану с восстановлением города Шуша

Латвия готова помочь Азербайджану с восстановлением города Шуша

В Джебраильский район переселятся более 3 тыс человек

В Джебраильский район переселятся более 3 тыс человек

Ильхам Алиев заложил села в Восточном Зангезуре

Ильхам Алиев заложил села в Восточном Зангезуре

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко побывали в Шуше

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко побывали в Шуше

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы