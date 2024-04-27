В Азербайджане мирный житель погиб при взрыве мины в Агдере

Минный инцидент в результате которого погиб человек произошел в Агдере в Азербайджана. Взрыв прогремел на освобожденных, но еще не расчищенных от мин, территориях.

Азербайджанский сельский житель пи выпасе скота подорвался на мине, мужчина погиб, следует из информации МВД, Генпрокуратуры и Агентства Азербайджана по разминированию.

Мина взорвалась в селе Гасангая Агдеринского района, мужчина 1965 года рождения пас скот недалеко от мест, где пролегала линия соприкосновения во времена армяно-азербайджанского конфликта. На территории остались необезвреженные мины. При взрыве Гаджиев Арзу Наджаф оглу погиб.

Прокуратура Тертерского района начала расследование.