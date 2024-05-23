Азербайджан вернет в Карабах 800 тыс человек

В течение нынешнего года еще 20 тыс бывших вынужденных переселенцев возвратятся на освобожденные земли, заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков.

До 2025 года запланировано возвращение на деоккупированные территории еще 20 тыс бывших вынужденных переселенцев, такие данные озвучил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков, выступая на III Международной конференции по разминированию.

Он подчеркнул, что освобожденные территории стали местом масштабной реконструкции, причем строительство идет фактически с нуля.

"Полным ходом продолжается работа по возвращению на родные земли около 800 тыс бывших вынужденных переселенцев. До конца этого года на освобожденные территории вернутся еще 20 тыс человек, девять городов будут отстроены заново"

– Эльчин Амирбеков

Представитель президента уточнил, что инвестиции в восстановительные работы за период с 2021 года составили порядка $7 млрд.

Он также рассказал о важном значении процесса разминирования освобожденных территорий. По словам Амирбекова, власти Азербайджана стремятся сократить отрицательное воздействие, которое мины оказывают на окружающую среду, а также обеспечить безопасное и "зеленое" будущее.

"Разминирование территорий является одной из наиболее важных задач, в частности в постконфликтный период"

– Эльчин Амирбеков