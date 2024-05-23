Фарид Шафиев: Азербайджан стремится привлечь мировое внимание к разминированию Карабаха 

Глава правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев рассказал "Вестнику Кавказа" о составляющих проблемы разминирования Карабаха и Восточного Зангезура, которой посвящена открывшаяся в Зангилане международная конференция.

Стартовавшая сегодня в Зангилане – городе освобожденного от оккупации Восточно-Зангезурского экономического района Азербайджана – III Международная конференция по противоминной деятельности направлена на привлечение внимания мирового сообщества к проблем минного загрязнения деоккупированных территорий Азербайджанской Республики. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев.



"Тотальное минирование Карабаха и Восточного Зангезура остается одним из главных препятствий для скорейшего возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц на свою родину. Причем нужно понимать, что масштабы минной угрозы на освобожденных территориях по-прежнему очень большие. Темпы разминирования не отвечают желаниям местного населения вернуться в родные края по целому ряду факторов", - сказал он в первую очередь.



"Во-первых, Армения, обязанная по завершении Карабахской войны выдать Азербайджану все карты минных полей, которые ее оккупационные силы оставили в военные годы, отдала только часть карт. Хуже того, даже переданные карты оказались в основном очень неточными. По картам наши саперы могли бы справиться с минной угрозой намного быстрее, а сейчас им приходится работать без карт, что замедляет процесс разминирования", - отметил Фарид Шафиев.



"Во-вторых, ускорению разминирования могло бы способствовать внешнее финансирование этого необходимого для восстановления освобожденных территорий дела. Но мы, к сожалению, не видим помощи международных доноров, особенно тех из них, кто при каждом удобном случае говорит о необходимости помощи Армении. Они полностью игнорируют нужды Азербайджана, и это при том, надо подчеркнуть, что весь армяно-азербайджанский конфликт происходил на территории Азербайджана, все разрушения и другие последствия войны находятся. Финансовая помощь помогла бы разминировать землю в более короткие сроки", - указал глава правления ЦАМО.



"В-третьих, разминирование можно ускорить за счет расширения штата саперов. Азербайджану нужны специалисты по разминированию, их сейчас не хватает. Поэтому и организована сегодняшняя конференция – она нацелена привлечь внимание международного сообщества к вопросу разминирования на территории Азербайджана. Оно является обязательной составляющей процесса нормализации отношений и урегулирования наших проблем с Арменией", - сообщил он.



"Минное загрязнение Карабаха и Восточного Зангезура – это тяжелое наследие Карабахской войны и непосредственное свидетельство агрессии Армении и оккупации наших территорий. Известно, что мины в большинстве своем производились на территории Армении, причем их создание и минирование продолжались и после ноября 2020 года. Мир должен знать и помнить, что Республика Армения захватила и удерживала в оккупации земли Азербайджанской Республики", - заключил Фарид Шафиев.