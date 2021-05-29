Ильхам Алиев и Эбрахим Раиси откроют совместные ГЭС на Аразе

Президенты Азербайджана и Ирана в ближайшие дни проведут церемонию открытия гидроэлектростанций на реке Араз. О соответствующих планах сообщил посол Тегерана в Баку Сейед Аббас Мусави.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент Ирана Эбрахим Раиси совместно откроют две ГЭС на реке Араз, об успешном завершении проекта сообщил иранский посол в Азербайджане Сейед Аббас Мусави.

В интервью Baku TV он заявил, что Алиев и Раиси совершат поездку в Худаферин до праздника Новруз, который начинается вечером 20 марта.

По словам дипломата, он рассчитывает на то, что главы Минэнерго обеих стран уже в ближайшее время проведут встречу, посвященную подготовке к предстоящему событию.

"Церемония открытия гидроузлов "Худаферин", "Гыз галасы" и соответствующих плотин состоится на границе с участием глав обоих государств"

– Мусави

Глава иранской дипмиссии также осветил текущее состояние ирано-азербайджанского сотрудничества. Он рассказал, что стороны работают над максимально оперативным открытием пограничного пункта пропуска на мосту через Араз. Кроме того, продолжается строительство дороги для автомобилей и железнодорожной линии на мосту в Агбенде.

Азербайджан и Иран налаживают отношения

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о значении запуска ГЭС "Худаферин" и "Гыз Галасы" для азербайджано-иранских отношений.

"В свое время этот проект был инициирован с иранской стороны – еще когда наши территории были оккупированы войсками Армении. Азербайджан тогда дал добро на проект строительства гидроузлов на Аразе возле Худаферинского водохранилища с учетом того, что в целом в регионе гидроэнергетика играет важную роль, тем более как источник "зеленой" энергии. Сейчас, после освобождения территорий, запуск электростанций станет дополнительным источником для развития Карабаха и Восточного Зангезура", - сообщил он.

"Особое значение запуск "Худаферина" и "Гыз Галасы" имеет в наши дни. Азербайджано-иранские отношения переживают в последние годы не самые лучшие времена, однако стороны ищут возможности для их налаживания. Открытие гидроузлов покажет, что есть определенный прогресс в восстановлении нормальных отношений, которые по вине иранской стороны начали портиться с осени 2021 года и вплоть до кульминации в январе 2023 года, когда в Тегеране был убит сотрудник азербайджанского посольства", - подчеркнул Фарид Шафиев.

Эксперт обратил внимание, что Азербайджан последовательно работает над тем, чтобы на Южном Кавказе все государства находились в здоровых отношениях взаимовыгодного партнерства. "Азербайджан всегда выступал за региональное сотрудничество, отсюда инициатива платформы "3+3" и множество двусторонних и трехсторонних форматов. Поэтому и с точки зрения энергетики, и с точки зрения двусторонних отношений, и с точки зрения регионального сотрудничества запуск "Худаферина" и "Гыз Галасы" станет действительно значимым событием", - заключил он.