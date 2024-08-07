Баку призвал Европу осудить антиазербайджанский вандализм в Армении

Азербайджанская общественность направила в ОБСЕ и Совет Европы письмо, в котором осудила систематическое уничтожение Арменией наследия азербайджанцев, совершая которое армянское руководство грубо нарушает международное право.

Представители азербайджанского гражданского общества послали открытое письмо руководству ОБСЕ и Совета Европы.

В послании они обратились к действующему председателю ОБСЕ Иану Боргу и генсеку СЕ Алану Берсе.

"Мы, как представители гражданского общества Азербайджана, обращаемся к Вам с тем, что сотни тысяч азербайджанцев, которые 36 лет назад были насильственно изгнаны со своей исторической родины, из своих домов в Армении и стали беженцами, до сих пор не могут вернуться в Иреван, Гейчу и другие исторические места – в Западный Азербайджан"

– авторы письма

В послании напоминается, что азербайджанцы исторически жили в Армении. Однако, несмотря на это, в стране реализовалась систематическая кампания, целью которой было преднамеренное уничтожение материального и культурного наследия азербайджанцев, и оно не прекращается на протяжении десятилетий.

"С болью в сердце отмечаем, что сегодня сохранилась лишь одна из 269 мечетей, зарегистрированных на территории Армении в 1870 году"

– письмо

В документе сообщается и о систематическом уничтожении сотен азербайджанских кладбищ.

"Столица Республики Армения город Иреван некогда состоял из таких районов, как Шехер, Демирбулаг и Тепебаши. Азербайджанцы проживали на этих территориях с момента образования города до конца XX века. Название квартала Тепебаши, построенного и заселенного азербайджанцами, позже было изменено на Конд"

– документ

Его авторы подчеркивают, что квартал Тепебаши входит в число немногих сохранившихся образцов азербайджанского культурного наследия, но, к сожалению, правительство Армении намерено уничтожить его в рамках деятельности по стиранию культурного наследия азербайджанского народа.

В письме указано, что в мае 2024 года представители гражданского общества Азербайджана написали открытое письмо гендиректору ЮНЕСКО Одри Азуле, в котором попросили ее реализовать действенные меры, которые позволили бы предотвратить разрушение квартала Тепебаши, а также отправить туда миссию для установления фактов.

"Мы заявили, что готовы к диалогу и взаимодействию с ЮНЕСКО в рамках норм и механизмов международного права, чтобы остановить и восстановить разрушения, призвали ЮНЕСКО взять под свою охрану квартал Тепабаши как уникальный образец мирового культурного наследия, выразили готовность тесно сотрудничать с ЮНЕСКО в работах по мониторингу"

– письмо

Авторы уточнили, что ответа от организации на их письмо не последовало. Не отреагировали и Совет Европы и ОБСЕ, которые, согласно заявлениям, действуют для защиты прав человека.

"Являющиеся ценными образцами материального наследия азербайджанского народа на территории Армении Иреванская крепость, Ханский дворец, мечеть Аббаса Мирзы и многие другие памятники полностью разрушены. История Голубой мечети, построенной в XVIII веке иреванским правителем Гусейн Али ханом, искажается, она представляется как мечеть, принадлежащая другому народу"

– послание

В письме указывается на тот факт, что уничтожение Арменией памятников культуры азербайджанцев представляет собой серьезное нарушение ряда международных конвенций, таких как Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Конвенция об охране всемирного наследия, Конвенция об охране нематериального культурного наследия и Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

"Проводимая Арменией политика этнической чистки нанесла серьезный ущерб нематериальному культурному наследию Азербайджана. К примеру, гейчинская ашугская школа, являющаяся одной из основных школ азербайджанского ашугского искусства, включенного ЮНЕСКО в Список нематериального культурного наследия человечества, сейчас разлучена со своими родными корнями. Армения разрушила памятник и могилу известного азербайджанского деятеля искусства Ашуга Алескера в Гейчинском махале, где он родился. Это демонстративное оскорбление азербайджанского народа"

– обращение

Подписавшиеся под письмом уточняют, что факт разрушения Арменией азербайджанского культурного наследия нарушает право азербайджанцев использовать культурное наследие и защищать свою культуру, а также ставит препятствия на пути мира и диалога, мешая усилиям по примирению в регионе.

"Мы требуем, чтобы и Совет Европы, и ОБСЕ изложили открытую позицию по указанным вопросам. Потому что нынешнее поведение ничем не отличается от военных преступлений, совершенных Арменией в годы оккупации азербайджанских земель, и отношения к нарушенным фундаментальным правам и свободам человека азербайджанских переселенцев. Азербайджанское общество справедливо утратило доверие к ОБСЕ, Совету Европы и ЮНЕСКО"

– послание

В нем констатируется, что вскоре после антитеррористической операции, которая прошла 19-20 сентября прошлого года, ПАСЕ осуществила предвзятый шаг против азербайджанской делегации – все это неприемлемо, и зачинщикам такой политики не удастся достичь своих целей.

"ОБСЕ и Совет Европы не должны рассматривать вопросы через призму двойных стандартов, они должны быть объективными и беспристрастными. Как представители гражданского общества Азербайджана, мы готовы сотрудничать в этом направлении со всеми соответствующими организациями, предоставить дополнительную информацию, быть посредником в усилиях по сохранению материального и культурного наследия азербайджанцев в Армении"

– письмо

"В этой связи призываем вас побудить Армению к восстановлению и сохранению в соответствии с ее международными обязательствами культурного наследия, принадлежащего азербайджанскому народу. Армения в соответствии с принципами, отраженными в Уставе ООН и Всеобщей декларации прав человека, должна обеспечить защиту культурно-исторического наследия азербайджанцев, их безопасное и достойное возвращение на родину предков"

– авторы послания