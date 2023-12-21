Фарид Шафиев: Азербайджан и Армения близки к миру

Фарид Шафиев сообщил, что Азербайджан очень близок к миру с Арменией. Он отметил, что назвать точную дату сложно, но подчеркнул, что это принесет стабильность в регион.

Глава правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев сообщил, что сегодня Азербайджан и Армения очень близки к заключению мирного договора.

Он отметил, что подписание соглашения с Ереваном - цель Баку. При этом он не стал давать прогнозы относительно точной даты подписания документа, заявив, что пока это сделать трудно.

Шафиев подчеркнул, что процесс демаркации и делимитации границ отнимает много времени, поэтому данный вопрос не войдет в документ. Он напомнил, про данный процесс между Азербайджаном и Россией длился 25 лет, а часть азербайджано-грузинской границы по-прежнему не определена.

При этом глава правления ЦАМО добавил, что в настоящее время основные вопросы сведены к нулю

"Мирный договор - это договоренность об основных принципах. Сейчас Армения должна быть больше заинтересована в мирном договоре. Это принесет стабильность в регион"

- Фарид Шафиев