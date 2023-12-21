Москва призвала Армению одуматься

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что все сложности в отношениях между Россией и Арменией могут быть преодолены, и сделать это – в интересах обоих народов. Российский дипломат подчеркнул, что для достижения такой цели необходимо проявить политическую волю.

Армения в данный момент пытается переориентировать свою внешнюю политику на Запад, причем на основании лишь туманных обещаний Запада, отказываясь при этом от союзнического взаимодействия с Россией, которое прошло проверку временем. Об этом заявил в интервью ТАСС глава МИД России Сергей Лавров.

"Для оправдания курса на стратегический разворот во всех бедах республики, включая утрату Карабаха, пытаются винить Россию. Мы неоднократно говорили о российских озабоченностях публично – нет смысла сейчас вновь перечислять недружественные шаги армянских властей"

– дипломат

Министр констатировал, что Армения – по-прежнему стратегический партнер РФ на Южном Кавказе. Он выразил уверенность в том, что все проблемы лишь временные, их удастся решить – при условии политической воли.

"Именно устойчивое и планомерное развитие российско-армянских связей отвечает коренным интересам народов наших двух государств, обладающих общностью ценностных устоев и единым культурным кодом. Между Москвой и Ереваном внушительными темпами развиваются торгово-экономические связи и отраслевой диалог. Это — фундамент для отношений двух стран, а также важнейшее подспорье для устойчивости армянской экономики и благополучия населения Армении"

– Сергей Лавров

Глава российского МИД пояснил, что отличные показатели Армении по росту ВВП связаны во многом с сотрудничеством с РФ и участием Еревана в ЕАЭС.

К чему стремится Запад?

Министр констатировал, что перед Ереваном сейчас стоит множество вызовов, справиться с которыми при помощь Запада он не сумеет, ведь и Вашингтон, и Брюссель не стремятся к миру и стабильности на Южном Кавказе.

"Их задача совершенно иная – потеснить Москву и других регионалов, создать новый очаг напряженности вслед за Балканами, Ближним Востоком и Украиной. Выход из непростой ситуации очевиден – выполнить трехсторонние договоренности Еревана, Баку и Москвы на высшем уровне"

– Сергей Лавров

О российской военной базе в Гюмри

Он также прокомментировал вопрос 102-й российской военной базы, которая действует в Армении. Глава МИД РФ считает, что ставить под сомнение целесообразность ее нахождения в республике неконструктивно.

"Договор о ее размещении там был заключен 16 марта 1995 года с опорой в первую очередь на национальные интересы и общую задачу наших государств по укреплению стабильности на Южном Кавказе. Сегодня наши военные - ключевой элемент обеспечения мира в этом регионе"

– министр

Армения и НАТО

Российский дипломат выразил мнение и по нарастающему сотрудничеству Армении с НАТО. Он напомнил, что в уходящем году Армения стала участницей нескольких десятков мероприятий, организованных Североатлантическим альянсом. Кроме того, ВС РА проходят модернизацию по стандартам НАТО, армянские военные обучаются в ряде стран НАТО.

"Это не может не вызывать у нас беспокойства. Мы неоднократно обращали внимание армянских коллег, что истинная цель натовцев – укрепить в регионе свои позиции, создать условия для манипуляций по схеме "разделяй и властвуй". Надеюсь, в Ереване отдают себе отчет, что углубление взаимодействия с альянсом ведет к утрате суверенитета в сфере национальной обороны и безопасности"

– глава МИД РФ